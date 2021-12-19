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Obez köpek 30 kilo verdi

Ankara'da 3 yıl önce aşırı kilosu nedeniyle veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedaviye alınan 'Golden Retriever' cinsi köpek 'Paşa', fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 30 kilo vererek 55 kilodan 24 kiloya düştü

Obez köpek 30 kilo verdi
19 Aralık 2021 Pazar 11:52

Çankaya ilçesine bağlı Ahlatlıbel Mahallesi'nde oturan iş insanı Hatice Ayvaz, 6 yıl önce Ostim Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 'Golden Retriever' cinsi köpeği tedavi ettirip sahiplendi. Hatice Ayvaz, 'Paşa' ismini verdiği köpeğin zamanla aşırı kilo aldığını fark etti. Ayvaz, düzensiz ve fazla beslenme ile hormonal problemlerden dolayı 55 kiloya çıkan ve yürümekte zorluk yaşayan Paşa'yı, 3 yıl önce veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Tiroid sorunu yaşadığı saptanan köpek, veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Yapılan testlerin ardından egzersiz terapisi tedavisi uygulanan Paşa'ya, her gün koşu bandı ve engelli parkurunda yürüme egzersizleri yaptırıldı. Ayrıca dışarıda da yürüyüşe çıkarılan Paşa; fizik tedavi, rehabilitasyon, yüzme ve elektro terapi yöntemleri ile 55 kilodan 24 kiloya kadar düştü. 

Veteriner Hekim Bahri Terzi, Paşa'da kiloya bağlı kalça dispilazisi ve bel fıtığı oluştuğunu belirterek, "Yaşı ileri olduğu için herhangi bir operasyon girişimde bulunamadık. Fizik tedavi ve egzersize yöneldik. Aynı zamanda medikal tedavi de gördü. Kaslarını güçlendirmek için elektro terapi uygulanıyor. Bu süre zarfında çok iyi yol kat ettik. Yaşam kalitesini daha iyi hale getirmiş olduk. Paşa şanslı bir köpek. Sahibi olduğu için durumu fark edip kliniğe getirebildi. Sokakta yaşayıp da bu duruma gelip yaşam kalitesi çok düşük şekilde hayatını kaybeden köpekler de var. Hayvanların kilolu olması insanların hoşuna gidiyor. Bunu insanlardaki obezite gibi bir rahatsızlık olarak görmüyorlar. Şirin buluyorlar. Buraya gelen hasta sahiplerine obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu biz anlatıyoruz. Paşa'da geldiği güne göre şimdi daha iyi durumda" dedi.

Yüksek kilolu kedi ve köpeklerin kilo vermeleri için kendilerine getirildiğini ifade eden Veteriner Teknikeri ve Fizik Tedavi sorumlusu Yağmur Denli de, "Kilo bu hayvanların hem sağlıklarını hem de hareketlerini kısıtladığı için sağlık bir şekilde kilo vermelerini, kas yapılarını güçlendirmelerini ve sosyalleşmelerini sağlıyoruz'' dedi.

Kliniğin bir odasını engelli ve obez hayvanların tedavileri için spor odasına çevirdiklerini belirten Denli, burada hayvanları koşu bandında yürütüp plates toplarıyla egzersiz yaptırdıklarını söyledi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #obez köpek #paşa #köpek kilo verme
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