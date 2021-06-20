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Odasında hareketsiz bulunan genç kız, hastanede öldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde, annesinin odasında hareketsiz yatarken bulduğu Duygu D. (18), hastanede yaşamını yitirdi. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi

Odasında hareketsiz bulunan genç kız, hastanede öldü!
20 Haziran 2021 Pazar 15:05

Serik'te oturan Duygu D., dün öğle saatlerinde odasına giren annesi tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Serada çalışırken feryatları duyan baba da hemen eve koştu. Duygu D. ailesi tarafından Serik'teki özel hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Duygu D. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Duygu D., dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Duygu D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Duygu'nun fare zehri içerek intihar ettiği iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #ölüm #genç kızı ölüm
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