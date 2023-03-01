ODTÜ, 156 personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (156) sözleşmeli personel alınacaktır.



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