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ODTÜ 18 öğretim üyesi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

ODTÜ 18 öğretim üyesi alacak
05 Kasım 2021 Cuma 10:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alımı yapacak. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

 

Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitenin “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.


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