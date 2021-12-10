ODTÜ 23 öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitenin ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlan için başvurular 10 Aralık 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Aralık 2021 tarihine kadar sürecektir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ