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ODTÜ araştırma görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

ODTÜ araştırma görevlisi alacak
13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı  Yükseköğretim  Kanunu ve Oğretim  Üyesi Dışındaki Oğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi Sınav ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  uyarınca  Üniversitenin  ilanda belirtilen  akademik  birimlerine 2547  sayılı  Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma görevlileri alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Ağustos 2022 tarihi ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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