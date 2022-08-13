ODTÜ araştırma görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Oğretim Üyesi Dışındaki Oğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitenin ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma görevlileri alınacaktır.

İlan için başvurular 12 Ağustos 2022 tarihi ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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