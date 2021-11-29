ODTÜ, araştırma görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

İlan için başvurular 29 Kasım 2021 tarihi ile 13 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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