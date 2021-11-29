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ODTÜ, araştırma görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 12 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu

ODTÜ, araştırma görevlisi alacak
29 Kasım 2021 Pazartesi 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  12.  maddesinin  2.  fıkrası  uyarınca  Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen  akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

İlan için başvurular 29 Kasım 2021 tarihi ile 13 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Etiketler; #odtü #araştırma görevlisi
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