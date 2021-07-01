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ODTÜ öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim elemanı alacağını açıkladı

ODTÜ öğretim elemanı alacak
01 Temmuz 2021 Perşembe 10:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

 

İlanın Başlama Tarihi                                               : 01.07.2021
Son Başvuru Tarihi                                                   : 26.07.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 28.07.2021
Sınava Giriş Tarihi                                                   : 02.08.2021
Sonuçların Açıklanma Tarihi                                   : 05.08.2021

GENEL ŞARTLAR:


- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

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