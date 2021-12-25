İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0
FELCE DE NEDEN OLABİLİR
FELCE DE NEDEN OLABİLİR
0
22 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
22 YIL SONRA GÖRÜLDÜ
0
MUHTARLIKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR
MUHTARLIKLAR KÜTÜPHANE OLUYOR
0

ODTÜ öğretim üyesi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 13 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

ODTÜ öğretim üyesi alacak
25 Aralık 2021 Cumartesi 11:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. 

İlan için son başvuru tarihi 10 Ocak 2022 olarak açıklanmıştır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak
Sonraki Haber
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak
0
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, ünlü doktora emanet
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye, ünlü doktora emanet
0
Yine vahşet! Bir kadın parkta yürürken öldürüldü!
Yine vahşet! Bir kadın parkta yürürken öldürüldü!
0
Pekrotek turnike geçiş sistemi
Pekrotek turnike geçiş sistemi
0
Çorum'da kaza: 2 kişi öldü
Çorum'da kaza: 2 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.