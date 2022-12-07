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ODTÜ personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ODTÜ personel alacak
07 Aralık 2022 Çarşamba 10:25

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sırasına konulması suretiyle yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır.


İlan için son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklanmıştır.


Detayla bilgi için lütfen tıklayınız.

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