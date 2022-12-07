ODTÜ personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sırasına konulması suretiyle yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır.



İlan için son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklanmıştır.



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