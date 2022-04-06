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ODTÜ personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

ODTÜ personel alacak
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam 8 sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 22 Nisan 2022 tarihinde son bulacaktır.


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