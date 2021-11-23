ODTÜ, sözleşmeli personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 42 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 42 sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başvurular 22 Kasım ile 6 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



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