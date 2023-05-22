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Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" dedi.

Oğan'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:15

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #sinan oğan #sandık
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