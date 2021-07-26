İZMİRLİ BURÇAK'A ÇİFTE KUPA
İZMİRLİ BURÇAK'A ÇİFTE KUPA
0
HASTANEYE KALDIRILDI
HASTANEYE KALDIRILDI
0
7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!
7 SAATTEN AZ UYUYANLAR DİKKAT!
0
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
0

Oğlu ölen annenin feryadı yürek dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin

Antalya'da Halil-Esra Kibrit çiftinin iki çocuğundan 3,5 yaşındaki Doruk, düştüğü havuzda boğuldu. Cenazenin alınması sırasında önce morgun kapısı, ardından cenaze aracı önüne yatan Esra Kibrit, "Cenaze arabası beni çiğnesin. Çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek ağladı

Oğlu ölen annenin feryadı yürek dağladı: Cenaze arabası beni çiğnesin
26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:47

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü. Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM'

Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım" diyerek gözyaşı döktü. Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya ölüm #çocuk boğulma #havuz çocuk boğulma
Önceki Haber
Meteoroloji uyardı: Çok sıcak olacak!
Sonraki Haber
Göztepe'den Tijanic'e rekor bonservis
Meteoroloji uyardı: Çok sıcak olacak!
Meteoroloji uyardı: Çok sıcak olacak!
0
Memur-Sen zam talebini açıkladı!
Memur-Sen zam talebini açıkladı!
0
Eşini kravatla boğup, intihar etti!
Eşini kravatla boğup, intihar etti!
0
Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak
Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak
0
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.