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Oğlunu arabada satırla öldürdü!

Oğlunu arabada satırla öldürdü!
10 Nisan 2022 Pazar 08:55

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Barış S. (32), otomobilde tartıştığı babası Murat S. (58) tarafından satırla öldürdü.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisinde meydana geldi. Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı. Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #oğlunu öldürdü #satır cinayet #satırla öldürdü
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