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Oğlunu öldürdü, eşini ve kızını yaraladı. İki çocuğu evden zor kaçtı!

Diyarbakır'da, Mahmut Bozkurt (40), evde çıkan tartışmada 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semih'i bıçakla öldürdü, eşi Sabika (39) ve Elif’i de (15) yaraladı. Çiftin 3 ve 9 yaşındaki çocukları komşuya sığınarak olaydan kurtulurken, Mahmut Bozkurt, polis tarafından gözaltına alındı. Bozkurt ilk ifadesinde olayı 'namus meselesi' yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi

Oğlunu öldürdü, eşini ve kızını yaraladı. İki çocuğu evden zor kaçtı!
06 Aralık 2021 Pazartesi 15:23

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. 4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Muhammed Semih'i daha sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı. Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Bozkurt’a bıçağı bırakarak teslim olmasını söyledi. Bir süre direnen Bozkurt, daha sonra bıçağı bırakarak teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralılar Muhammed Semih, Sabika ve Elif Bozkurt'a müdahale etti. Muhammed Semih yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabika ve Elif Bozkurt ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, geniş güvenlik önlemi aldığı sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Evde yapılan incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

ÇOCUKLAR KORUMAYA ALINDI

Olay sırasında korkan ve komşuya sığınan iki kardeş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Bozkurt, ilk ifadesinde olayı namus meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi.

3 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINMIŞ

Mahmut Bozkurt'a daha önce aile içi şiddetten işlem yapıldığı, 3 kez uzaklaştırma kararı alındığı ve geçen kasım ayında sona eren kararın ardından, Sabika Bozkurt'un eşiyle barıştığı için talebinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #cinayet #oğlunu öldürdü #bıçaklama
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