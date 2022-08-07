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Oğlunun intiharına dayanamayan baba da canına kıydı!

Oğlunun intiharına dayanamayan baba da canına kıydı!
07 Ağustos 2022 Pazar 14:11

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 16 yaşındaki Keremcan Bölükbaşı, eve geç geldiği için babası ile tartıştı. Babasının telefonunu elinden almasına sinirlenen genç, 15. kattan atlayarak intihar etti. Baba Eyüp Bölükbaşı ise oğlunu defnettikten sonra işyerinde başına tabanca ile ateş ederek canına kıydı

Sultangazi 75.Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü lise son sınıf öğrencisi Keremcan Bölükbaşı eve geç gelince babasıyla bir süre tartıştı. Babası telefonunu elinden alınca Keremcan Bölükbaş sinirlenerek odasına kapandı. Bölükbaşı gece 23.00 sıralarında 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Salı günü ise Bölükbaşı'nın cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Baba Eyüp Bölükbaşı ise Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında dükkanında tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Eyüp Bölükbaşı'nın 14 yaşında bir erkek çocuğu daha vardı. Eyüp Bölükbaşı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının arından otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Eyüp Bölükbaşı, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası oğlunun da mezarının bulunduğu Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Eyüp Bölükbaşı'nın arkadaşı Suat Kocatürk, "Allah kimseye böyle bir üzüntüyü vermesin. Eyüp benim 50 yıllık arkadaşım, canımdan öte. Pazartesi günü Eyüp oğlu ile ufak bir tartışma yaşadıktan sonra Keremcan babasına küsüp kendini 15.kattan aşağı attı. Eyüp oğlunu defnettikten sonra acısına dayanamayarak dükkanında intihar etti. Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz. Eyüp çok temiz ve dürüst bir insandı. Herkesin yanına koşardı. Baba ile oğlunun arası çok güzeldi birbirini çok severlerdi. Oğlu biraz içine kapanıktı sosyal değildi. Eyüp oğlunu geliştirmek için her şeyi yaptı" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #intihar #baba oğul intihar
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