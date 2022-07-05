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Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalıp öldü!

Sivas'ta Yusuf Ziya Dökmetaş’ın (57) geri manevra yaptığı minibüs, bu sırada dengesini kaybedip düşen annesi Hacer Dökmetaş’ın (75) üstünden geçti. Hacer Dökmetaş kaza yerinde yaşamını yitirirken, oğlu gözaltına alındı

Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalıp öldü!
05 Temmuz 2022 Salı 10:32

Kaza, saat 07.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 104'üncü Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Ziya Dökmetaş, rahatsızlanan annesi Hacer Dökmetaş'ı hastaneye götürmek için evinin önündeki 58 NL 061 plakalı minibüsü çalıştırdı. Dökmetaş’ın geri manevra yaptığı sırada aracın arka tarafından bulunan Hacer Dökmetaş, dengesini kaybedip düştü, Durumu fark etmeyen Yusuf Ziya Dökmetaş, annesinin üzerinden geçti.

Yusuf Ziya Dökmetaş’ın ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Hacer Dökmetaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alıp gelen Hacer Dökmetaş’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaza yerinde yapılan incelmemenin ardından Hacer Dökmetaş'ın cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yusuf Ziya Dökmetaş gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #kaza #ölüm #annesini öldürdü
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