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Oğlunun öldüren baba kendini böyle savundu!

Kayseri'de, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştığı oğlu Abdulkadir Köse'yi (35), tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla Nahit Köse’nin (71), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Köse, "Hem kendimi savunmak hem de onu korkutup uzaklaştırmak amacıyla ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktu. Pişmanım" dedi

Oğlunun öldüren baba kendini böyle savundu!
04 Eylül 2021 Cumartesi 11:56

Olay, 11 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse, ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ve oğul arasında eve geldikten sonra yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip öldürdü. Nahit Köse, suç aleti silahıyla birlikte polise teslim oldu.

Nahit Köse hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Nahit Köse hazır bulundu. Pişman olduğunu anlatan sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik. Uzaklaştırma istedim. Hatta 'beni huzurevine yerleştirin' dedim. Karakoldan gelince elinde kazma ve kürekle etrafa saldırmaya başladı. Hem kendimi savunmak hem de onu korkutup uzaklaştırmak amacıyla ateş ettim. Asla öldürme kastım yoktu. Pişmanım. Torunlarımın yanına gitmek istiyorum. Gerekirse uygun göreceğiniz ev hapsi ile onların da yanında olmak istiyorum" dedi.

5 tanığın dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Nahit Köse'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatının talebiyle tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki bazı eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #oğlunu öldürdü #cinayet #baba oğul cinayet #ölüm
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