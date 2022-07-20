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Oğlunun ölüm haberini vermeye gittikleri babayı ölü buldular!

İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka (52) hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, durumu haber vermeye gittiği Ordu'daki babası Sırrı Karayaka'yı (82) da evinin banyosunda ölü buldu. Yarım saat arayla yaşamını yitirdikleri belirlenen baba-oğul, ilçede toprağa verilecek

Oğlunun ölüm haberini vermeye gittikleri babayı ölü buldular!
20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:58

İstanbul'da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka, hastanede hayatını kaybetti. Yakınları, vefat haberini vermek üzere Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'ndeki Ramazan Karayaka'nın babası Sırrı Karayaka'nın evine gitti. Kapısı açık olan eve giren yakınları, Sırrı Karayaka'yı tek başına kaldığı evin banyosunda hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kalp rahatsızlığı da olan Sırrı Karayaka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karayaka'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yarım saat arayla vefat ettiği anlaşılan baba ve oğlunun, ilçede toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ölüm #baba oğul ölüm
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