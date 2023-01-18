Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya'da İsmet Arslan (84), oğluyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Dedesinin öldüğünü öğrenen torunu, gözyaşı döktü

Oğluyla yaşadığı evde ölü bulundu
18 Ocak 2023 Çarşamba 08:55

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokaktaki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Oğlu Yaşar Arslan (60) ile yaşayan İsmet Arslan'a ulaşamayan yakınları eve geldi. Arslan kapıyı açmayınca, yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girdiklerinde İsmet Arslan’ın koltukta oturur vaziyette cesediyle karşılaştı. Ölüm haberini alıp, eve gelen İsmet Arslan'ın torunu, gözyaşı döktü.

İsmet Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
On altıncı Masal Evi, Menemen Asarlık’ta açıldı
Sonraki Haber
Benzinden sonra motorine de zam geldi
Kanser hastasını traş eden kuaförden duygulandıran hareket!
Kanser hastasını traş eden kuaförden duygulandıran hareket!
0
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
0
Bekçi alımı yapılacak
Bekçi alımı yapılacak
0
TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 işçi alacak
TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü 27 işçi alacak
0
EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarih belli oldu
EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarih belli oldu
0
MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.