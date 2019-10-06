Öğrencileri sevindirdiler

Paylaş İnsani Yardım Derneği, Gaziantep'teki köy okullarındaki çocuklara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol topları ve fileleri de dağıtan Paylaş Derneği, çocukların beden eğitimi derslerine de katkıda bulundu.

Derneğin Başkan Yardımcısı Mehmet Celalettin İncioğlu, "Çocuklarımız bizim için çok değerli. Dernek olarak onlara verdiğimiz hediyeleri alırkenki mutluluklarını görmek bizleri memnun ediyor" dedi. İncioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dernek olarak bu tür yardım faaliyetleri ile mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Gittiğimiz köylerde destekçilerimizden aldığımız bağışlar ile çocuklara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol topları ve fileleri de dağıtıyoruz. Aynı zamanda onların tebessümlerine de şahit oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Kırtasiye yardımı yapıp oyuncak dağıttığımız çocuklarımız hediyelerini aldığında çok sevindi. Köy okullarında okuyarak geleceğin birer öğretmeni ya da polisi olacak çocukları yetişirken onların okul süreçlerinin bir kenarında olmak tarifi zor bir duyguyu bizlere yaşatıyor."