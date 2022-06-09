Öğrencilerin aldığı gezici kütüphaneyi böyle parçaladılar! Tepkiler üzerine açıklama geldi

Gazi Üniversitesi, öğrencilerin köy okullarına kitap götürmek için aldığı gezici kütüphane otobüsünü iş makinasıyla parçaladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası tepkiler oluştu. Konu ile ilgili açıklama geldi

Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerinin 2012 yılında 'okumanın yaygınlaştırılması için köy okullarına kitap dağıtmak üzere' aldığı 'Kitap Bankosu' otobüsünü üniversite personeli iş makinasıyla parçaladı.

Yüzlerce öğrencinin emeğinin bulunduğu ikonik aracın parçalanma görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekince üniversite yönetiminden açıklama geldi.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, aracın "trafiğe çıkması uygun değildir" raporu üzerine hurdaya ayrıldığını, bu araç yerine yeni bir aracın en kısa sürede tahsis edileceğini duyurdu.

1985 model aracın 2013'te projesi çizilerek ruhsat bilgilerinin "özel amaçlı araç" olarak düzenlendiği belirtilen açıklamada, aracın 3 yıl öncesine kadar yüzlerce okulda, binlerce öğrencinin kitap okumasına vesile olduğu aktarıldı: "Modelinin eski olması nedeniyle yapılması zorunlu periyodik TÜVTÜRK muayenelerinde, 'Trafiğe çıkması uygun değildir' raporu düzenlenmiştir. TÜVTÜRK raporunda belirtilen mekanik, kaporta, motor ve diğer arızalarının giderilmesi hususunda çalışmalar yapılmıştır. Fakat gerek yedek parça bulma gerekse de motor aksamının tamiri konusunda yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlanmıştır. Bu nedenle yetkili kişi ve kurumların raporları doğrultusunda aracın trafikten men edilmesi gerektiği yönünde rapor verildiğinden araç hurdaya ayrılmıştır.



İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Belirtilen zorunluluklardan dahi olsa, istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan ilgililer hakkında idari incelemeler başlatılmış olup, ihmali tespit edilen personel görevinden alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir. Ayrıca bahse konu aracın yerine, hizmetlerin etkin, sürekli ve daha verimli yürütülmesi için yeni bir araç en kısa sürede tahsis edilecektir."