Öğrencilerin gözünden COVID 19

Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Film Tasarım Bölümü öğrencilerinin karantina sürecinde uzaktan eğitimle gerçekleştirdikleri projeler, çevrimiçi sergi haline getirildi

'Uzak Kaldın Yakına Gel' ismi verilen sergide öğrenci projeleri video, fotoğraf, resim ve illüstrasyonlardan oluştu. Sergiyi gezmek isteyen ziyaretçiler için kare kodlar kullanılarak videolara doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Küresel salgının zorlu sürecini tema olarak seçip, tüm sınırlamalara rağmen sanatın ve üretimin devam edebileceğini vurgulamaya çalışan gençler, projelerden bazılarını şöyle anlattı:

Yağız Yaşın (Proje adı: COVID 19)

Bilinmeyene bir geçiş

"Yaşadığımız sürecin ilk başlarında haberleri izlemekle ve korkmakla yetiniyorduk. Sonra evlere kapandık, içeriye döndük. Bazen kendimizi yeniden tanıdık, bazen kendimizi tanımadan zamanı boşa doldurduk. Hayatımızın ikinci bir perdesine geçtik. İnsanlığın yeni normal olarak adlandırdığı yani bilinmeyene bir geçiş. Projemde, insanların kendi içlerinde yaşadıklarını ve hayatlarında yaşayacakları boşluğu onların doldurduğu sokaklarla göstermeye çalıştım"

"Covid-19'un etkisi dünya genelinde her geçen gün daha da artarken, kayıplar da hızla artmaya devam ediyor. İnsanlığın tek odağı bu virüs oldu. Sadece filmlerde görebileceğimiz anormal bir durum yaşıyoruz. 'Gözümüzle bile göremediğimiz bu kadar küçük bir şeyin etkisi nasıl bu kadar büyük olabiliyor?' sorusunu kendimize soruyoruz. Hepimiz çok acımasız ve zorlu tarihi bir döneme şahit oluyoruz. Ancak şu var ki; Covid-19 salgını ile dil, din, ırk, renk, sınıf, düşünce ayrımı olmaksızın ortak insanlık paydalarımız ortaya çıktı"

"Pandemi süreci toplum içinde oluşmuş sosyal ilişkilerimizi doğrudan etkiledi. Başlangıçta sadece medyadan duyduğumuz verilerle pek içselleştiremediğimiz pandemi durumunda herkes evine kapandı. Normalleşme süreci ile beraber ise insanlar farklı bir toplamsal hayatın içine girdi. Herkesin #evdekal'dığı pandemi döneminde hazırlanan bu klip yaşadıklarımızın kısa bir kesiti oldu. Klibin final kısmı o zamanlarda benim için bu hikayenin imkansız sonu iken yeni normalin ta kendisi oldu"