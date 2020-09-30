Öğrencilerin kariyerleri için önemli adım

Arel Üniversitesi, Gençlik Kulübü Üyeliği çalışmaları için DMW(Uluslararası Diplomatlar Birliği), EADI (Uluslararası Avrupa için İttifak Derneği) ve EBCA (Avrupa İş Kulübü) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Türkiye-Avrupa Birliği arasında 56 yılı aşan ekonomik, sosyal, kültürel, diplomatik ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmalarda bulunan EADI-DMW ve EBCA ile Arel Üniversitesi arasında, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, mesleki kariyerlerine katkı sunmak amacı ile “Gençlik Kulübü Üyeliği” sürecinin başlatılması adına işbirliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında Arel Üniversitesi öğrencileri, EBCA’ın (Avrupa İş Kulübü) Avrupa’da ilişkide olduğu üniversitelerle iş birliği yapabilecek, öğrenimi devam eden ve mezun olan öğrenciler Avrupa’da staj ve iş imkânı bulabilecek, Gençlik Kulübü üyesi gençlere ise vize kolaylığı sağlanacak. Ayrıca bu protokol ile EADI-DMW-EBCA’nin düzenlediği, ulusal ve uluslararası toplantılara Arel Üniversitesi öğrencileri ücretsiz katılma ve projelerde görev alma fırsatlarına da sahip olacak.

‘’Öğrencilerimize ve mezunlarımıza katkı sağlayan her türlü iş birliklerinde olmak ilkemizdir”

Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde imzalanan protokole, Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, DMW&EADI Başkanı Ferhat Bozçelik, DMW&EADI Genel Sekreteri ve DMW&EBCA Academic Specialist Jülide Çilingir, Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Ögr. Üyesi, Prof.Dr.Uğur Özgöker, DMW Yönetim Kurulu Üyesi Zühre Eraşık katıldı. EBCA Başkanı Zbigniew Roch ise Almanya’dan tele konferans ile imza törenine eşlik etti. Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, ‘’Öğrencilerimize ve mezunlarımıza katkı sağlayan her türlü iş birliğini hayata geçirmek ilkemizdir. [ZH4]Sizlerle birlikte ümit ederiz ki ülke ve eğitim sektörünün bir paydaşı olarak bu badireleri en güçlü şekilde atlatacağız. İşbirliğimiz hayırlı olsun.” dilekleriyle sözlerini noktaladı.

DMW&EADI Başkanı Ferhat Bozçelik ise, ‘’Pandemi zamanında tüm dünya sıkıntılı günler geçirirken Arel Üniversitesi ile iş birliğimizin resmiyete bağlanması bizi çok mutlu etti. 20 yıllık birikimimizi Arel Üniversitesi ile paylaşacağımızı buradan da duyurmuş olduk. Birlikteliğimiz hayırlı olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.