Öğrencisini böyle dövmüştü. O öğretmen hakkında karar verildi

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hizmet sınıfı değiştirilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde idari memur olarak görev yapacak.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Ali Rıza Y., geçen yıl 14 Aralık'ta, derste 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkarıp, koridorda tokat ve yumruk atarak dövdükten sonra boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü de koşarak müdahale edip, dayak yiyen öğrenciyi meslektaşının elinden aldı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Öğrenciye şiddet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olmasına karar verilen Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başlayacak. Ali Rıza Y.'nin ilerleyen günlerde görevine başlayacağı öğrenildi.