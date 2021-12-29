YENİ YILDA AŞIK OLUN!
YENİ YILDA AŞIK OLUN!
0
İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0
DÜNYA'NIN YARISI MUTLU!
DÜNYA'NIN YARISI MUTLU!
0
KUŞ GRİBİ KÂBUSU!
KUŞ GRİBİ KÂBUSU!
0

Öğrencisini feci şekilde döven öğretmen görevden alındı

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:25

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da bir öğretmenin bir öğrencisini sınıftan çıkardıktan sonra feci şekilde dövmüştü. Sesleri duyan başka bir öğretmen olaya müdahale etmiş ve öğrenciyi öfkeli öğretmenin elinden kurtarmıştı. Okulun kamerasınca kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve tepkilere neden olmuştu. Olayla ilgili öğretmen Ali Rıza Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, o öğretmenin görevden alındığını duyurdu

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık'ta bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olayın ardından görevden uzaklaştırılan Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sonrası öğrencisine şiddet uygulayan öğretmeni görevden aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ali rıza y. #dayak atan öğretmen #öğrenci dayak
Önceki Haber
Ticaret Bakanlığı 80 kişi alacak
Sonraki Haber
Sertel: 7 yıl geçti, Sudan'la yapılan anlaşmada bir arpa boyu yol alınmadı
Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü, intihar etti!
Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürdü, intihar etti!
0
Samuray kılıçlı saldırgan için istenen ceza belli oldu
Samuray kılıçlı saldırgan için istenen ceza belli oldu
0
İnşaatta bir kişi ölü bulundu
İnşaatta bir kişi ölü bulundu
0
Ticaret Bakanlığı 80 kişi alacak
Ticaret Bakanlığı 80 kişi alacak
0
Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardıcıları alacak
Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardıcıları alacak
0
Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 kişi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.