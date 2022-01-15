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Öğretim görevlisi alınacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Öğretim görevlisi alınacak
15 Ocak 2022 Cumartesi 09:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim elemanları alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 28 Ocak 2022 olarak belirtilmiştir.

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