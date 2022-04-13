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Öğretim üyesi alımı yapılacak

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Öğretim üyesi alımı yapılacak
13 Nisan 2022 Çarşamba 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesiilanda belirtilen birimlerine,2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu’nun Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve Atanma Yönetmeliği’ne  göre  Profesör,Doçent,  Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince de Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

 


İlan için başvurular 12 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 15 gün sürecektir.

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