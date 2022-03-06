SİYASETE GİRDİ! İŞTE PARTİSİ...
SİYASETE GİRDİ! İŞTE PARTİSİ...
0
ÜÇ KARDEŞLE AYNI ANDA EVLENDİ
ÜÇ KARDEŞLE AYNI ANDA EVLENDİ
0
14 YIL SONRA AYNI FİLMDE
14 YIL SONRA AYNI FİLMDE
0
ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLIYOR
ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLIYOR
0

Öğretim üyesi evinde ölü bulundu!

Öğretim üyesi evinde ölü bulundu!
06 Mart 2022 Pazar 09:04

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Arnavutluk asıllı Dr. Nikolin Agallıja, evinde ölü bulundu. Agallıja’nın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nikolin Agallıja’yı telefonla arayan ailesi, Agallıja’ya ulaşamayınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Öğretim üyesinin evine gelen arkadaşları kapıyı çalıp, telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasıyla eve girince koridorda yüz üstü yatan Nikolin Agallıja’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Öğretim üyesinin ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Agallıja’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Agallıja’nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #düzce #ölüm #ölü bulundu #öğretim üyesi öldü
Önceki Haber
Ünlü şarkıcı Çelik siyasete girdi!
Sonraki Haber
Ayçiçek yağının fiyatının artacağını duyan markete koştu!
Sokak ortasında husumetlisini öldürdü, intihar etti!
Sokak ortasında husumetlisini öldürdü, intihar etti!
0
Bakan açıklama yaptı: Yeterli ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır!
Bakan açıklama yaptı: Yeterli ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır!
0
Zeytinlikler tartışılırken şimdi de koruma altındaki yerler enerji yatırımına açıldı!
Zeytinlikler tartışılırken şimdi de koruma altındaki yerler enerji yatırımına açıldı!
0
Ayçiçek yağının fiyatının artacağını duyan markete koştu!
Ayçiçek yağının fiyatının artacağını duyan markete koştu!
0
Taklit ve tağşiş ürünlere dikkat! Ölüme bile götürebilir!
Taklit ve tağşiş ürünlere dikkat! Ölüme bile götürebilir!
0
Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak
Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.