Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz.

Bu projede kadrolar üniversitelere torba olarak dağıtılmayacak, ilgili üniversitenin bu alanlarda öne çıkan bölümlerinde ilan edilmek üzere ek kadrolar tahsis edilecektir" dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yazılı açıklama yaparak, YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşamasını anlattı. Projenin birinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi' kadrolarına yönelik ek izinleri üniversitelere gönderdiklerini kaydederek, ikinci aşamaya geçildiğini bildirdi.

İstihdamı başlatıyoruz

Saraç, "YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşaması ülkemizin kalkınma yolundaki öncelikli olan ve dünyada 'Kritik Teknolojiler' olarak adlandırılan alanlarında, bu sefer öğretim üyesi (dr.,öğretim üyesi, doçent, profesör) atamaları için verilecek olan 'ek' izinlerden oluşacaktır. Üniversitelerimizin bu alanlarda öne çıkan bölümlerine tahsis edilecek olan ek öğretim üyesi kadro ilanları ile 'başarılı bölümler' daha da güçlendirilmek suretiyle ödüllendirilecektir. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız 'YÖK-Gelecek Projesi'nin 1'inci aşaması olan 'Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi' kadrolarına yönelik ek izinleri üniversitelere gönderdik. Birinci aşama sürerken şimdi projemizin ikinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını da başlatıyoruz. Projenin bu aşamasında öncelikli ve özellikli alanlar olarak 'Kritik Teknoloji Alanları' belirlendi. Dünyada 'Kritik Teknoloji' olarak adlandırılan alanlara ilişkin 'etki' ve ülkemiz şatlarında 'yapılabilirlik' analizleri dikkate alınarak kendi içlerinde önceliklendirildi. Daha sonra da belirlenen bu alanlarda üniversitelerin yetkinliğine ilişkin bibliyometrik analizler yapıldı. Başarılı bulunan üniversitelerin bölümleri ile bu kritik alanlar eşleştirildi. Bu çalışmaya TÜBİTAK da destek verdi" dedi.

Belirlenen alanlar

Açıklamasında belirlenen alanları da sıralayan Saraç, "Buna göre belirlenen alanlar şunlar; Bilgi güvenliği, biyomedikal ekipman, biyoteknolojik ilaç teknolojileri, bulut bilişim, büyük veri ve veri analitiği, enerji depolama, genişbant tekonolojileri, güneş enerjisi, ileri fonksiyonel malzeme ve enerjik malzeme teknolojileri, kuantum teknolojileri, mikro-nano-optik elektromekanik sistemler, modelleme ve similasyon teknolojileri, motor teknolojileri, nesnelerin interneti, robotik, mekatronik ve otomasyon, rüzgar enerjisi, tarım ve hayvan biyoteknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi. Bu alanların disiplinler arası olması yükseköğretim sistemini, çağın gittiği yöne doğru yönlendirmemizin de habercisidir" ifadelerini kullandı.

Başarılı olan bölümlerin ek kadro ile desteklenerek ödüllendirileceğini aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Bu projede kadrolar üniversitelere torba olarak dağıtılmayacak, ilgili üniversitenin bu alanlarda öne çıkan bölümlerinde ilan edilmek üzere ek kadrolar tahsis edilecektir. Böylelikle bu bölümler yeni kadrolar ile desteklenip, güçlendirilme ile daha başarılı süreçlere teşvik edilecektir. YÖK kurulduğu tarihten itibaren ilk defa başarılı bölümlerin, merkezi olarak YÖK tarafından görülmesi ve bunlara kadro takviye yapılması söz konusu oluyor. Yeni ve yenilikçi bir girişim olan projenin önemli bir özelliği de yeni YÖK’ün diğer projelerinde olduğu gibi şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği gözetilerek, kurgulanmasıdır. Bu projede sadece ülke için önemli olan kritik teknoloji alanlarında başarılı öğretim üyelerinin bulunduğu bölümlere başarısı dolayısıyla ayrıcalık tanınıyor. Kurgu yapıldıktan ve proje uygulamaya sokulduktan sonra diğer projelerimizde olduğu gibi süreçlerin sürdürülmesi üniversitelere bırakılacak."