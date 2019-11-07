Öğretmen adayları her yıl KPSS'ye girecek

Öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçerlilik süreleri bir yıla indirildi.

Öğretmen adayları her yıl KPSS'ye girecek
07 Kasım 2019 Perşembe 13:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 'Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Buna göre, öğretmen adaylarının KPSS geçerlilik süreleri iki yıldan bir yıla düşürüldü. Böylece, atanamayan bir öğretmen artık her yıl KPSS'ye girmek zorunda kalacak. Öğretmenlerin KPSS geçerlilik süreleri daha önce de bir yıldı. Ancak Ağustos 2018'deki yönetmelik değişiklikliğiyle iki yıla çıkarılmıştı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Gençlere erezyonu anlattılar
Sonraki Haber
TÜSEB Teşvik Ödülü İYTE'li Özçivici'ye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.