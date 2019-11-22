Öğretmen yetiştirmede yeni ufka ihtiyaç var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmen yetiştirmede yeni bir ufka ihtiyaç olduğunu belirterek, "Tarihsel olarak bir öğretmen yetiştirme damarımız var, bunun üzerine inşa edebiliriz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir TV programında, eğitim sistemine yönelik sorulara cevap verdi. Göreve geldiği iki yıl içinde yaptıklarına değinen Selçuk, eğitimin uzun süreli bir maraton olduğunu vurgulayarak, meseleye bütünsel bakıldığında ve sistemin içine girildikçe sorunlarının çözülebileceğine inancının arttığını söyledi. Selçuk, Türkiye'nin eğitim sistemini çok kötü veya umutsuz olarak tanımlamanın çok doğru olmadığına dikkati çekerek, "Eğitimi, Türkiye'nin en büyük sorunu olarak görmüyorum. Eğitimi Türkiye'nin en büyük çözümü olarak görüyorum. Bundan dolayı da bizim bir yıl içinde eğitim sisteminin tümünü değiştirmek ya da dönüştürmek gibi hedefimiz zaten yok. Bu basamakları, yapılandırılması gereken yol haritası, fizibilitesi olması gereken, topluma kaç sene içinde neyi ne zaman yapacağımızı somut olarak göstermemiz gereken bir iş. O yüzden de 2023 Vizyon Belgesi yayınladık. Bu belgede, 'Türkiye'de eğitimde bunlar olacak, biz şunları adım adım yapacağız ve ne yapılacağını önceden göreceksiniz.' dedik. Bunu söylüyor olmanın getirdiği bir rahatlık ve tedirginlik de var. Biz her şeyi toplum önceden bilisin istiyoruz. Alt yapısı oluşturulmadan yapılan her şey sorun çıkarır." diye konuştu.

Yol haritamız var

Türkiye'nin AK Parti döneminde eğitimde önemli atılımlar yaptığını dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye, bir darbe geçirdi, çok büyük küresel zorlukların içinde, çok büyük badireler atlattı. Biz kendimizi şikayet değil, çözüm makamı olarak görüyoruz. Önemli olan bizim yol haritamız var mı, ne yaptığımızı biliyor muyuz? Biz yatırım bütçemizin büyük bir bölümünü maalesef hala inşaata harcıyoruz. Bu inşaat meselesi bir süre daha devam edecek. Bizim okulları bitiriyor olmamız elbette önemli ama okullarımız arasındaki farkı azaltmak daha önemli. Okullar arasındaki imkan farkını azaltmak, okullar arasında bir baz oluşturmak çok önemli. Bu baz oluştuktan sonra uluslararası rekabete açık hale gelebiliriz. Okullarımızın imkanlarını birbirine yakınlaştırmak ya da sabitlemek konusunda farklı senaryolar var. "

Mesleki eğitimde sıçrama bekliyoruz

Selçuk, ara elaman yetiştirme konusunu çok önemsediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: Meslek liselerinden mezun olanların sadece yüzde 8'i kendi alanında çalışıyor. Yani sektör, 'Senin okullarını sadece yüzde 10'unu bu çağa uygun buluyorum, kendini dönüştür.' diyor. Bunun için bir alt yapı lazım. Sektör kendi ihtiyacı olan derslerin bizim okullarda çok teorik olmasından dolayı çalışmadığını söyledi. Biz de onların istediği dersleri koyduk. Sektörle şimdi tamamen uyumlu haldeyiz. Şimdi bir patlama var. Sadece 2 ayda çırak yetiştiren okullarda yüzde 60 artış oldu. Meslek okullarımızı sanayinin ve sektörün içine koyuyoruz. İş garantili, çağın beklentisine uygun okullar açıyoruz. Bu nedenle mesleki eğitimde çok büyük sıçrama bekliyoruz.

Tatil kısalmadı

Tatil süresinin kısalmadığına vurgu yapan Selçuk, sadece günlerde düzenleme yapıldığını kaydetti. Selçuk, "İmam hatip liseleriyle ilgili tartışmalar oldu. AK Parti döneminde imam hatip liselerinin sayısında artış oldu. Bakıyoruz ki talep aynı oranda artmıyor. Bir kısmı yakında başka okul olmadığı için mecburiyetten veriyor. Bir kısmı istediği için veriyor. İmam hatiplerde öğrenciler pozitif değil negatif değişim gösterdi. Toplumda bir doyma olduğunu dile getiren Selçuk, eskiden 3-4 olan çok kaliteli olan okulların sayısının 100'ün üzerinde olduğunu kaydetti. Selçuk, çocuklarını imam hatip lisesine gönderen ailelerin, çocuklarının iyi bir dini eğitim alan mühendis olması gibi idealleri olduğunu aktararak, toplumsal gerçeğin bu olduğunu ifade etti.

Ara tatiller

"Bakan Selçuk, "Bu tatiller nereden çıktı? Anne babalar şikayetçi" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: Birçok ülkenin adını saydınız. Anglosaksonları ve Japonya'yı saydınız. Bütün bu ülkelerde hiçbirinde 3 ay tatil yok. 3 ay tatil Türkiye'de neden var? Şimdi bu alışkanlık bütün ülkelerde kaldırıldı da bizde niye devam ediyor? Asıl önemli olan şey şu, bu basit takvim değişikliği değil. Bunun arkasında yatan binlerce makale var. Türkiye'de 180 okul iş günü, Avrupa ortalaması 200-210 gün. Japonya 240 gün. Biz bu iş gününü arttırma derdinde değiliz. Bizim sıkıntımız şu, literatür diyor ki; 'Yaz tatili ne kadar uzun olursa yaz unutması o kadar uzun olur.' deniliyor. Bilimsel bir gereklilik. 'Eğer yaz tatili uzun olursa sosyal sınıflar arasındaki öğrenme farkı ortaya çıkar' deniyor. 'İmkanı olan veliler çocuklarına eğitimsel değer katar ve çocuklar arasındaki fark iyice artar.' deniliyor. İmkanı daha iyi olan veliler yazın çocuklarına ayrı bir eğitimsel değer katarken imkanı olmayanlar bunu yapamayacağından çocuklar arasındaki fark iyice artar.