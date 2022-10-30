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Öğretmenlere sevindiren promosyon haberi!

Öğretmenlere sevindiren promosyon haberi!
30 Ekim 2022 Pazar 16:51

Milli Eğitim Bakanlığı'nca revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.

22 BİN 500 TL DAHA ÖDENECEK


Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.

16 KASIM'DA HESAPLARDA OLACAK


Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ PERSONELDE DEĞİŞİKLİK YOK


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşra teşkilatında görev yapan personel ise bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin daha önce aldıkları karar doğrultusunda sözleşme yaptıkları bankalarla çalışmalarını yürütüyor.

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #öğretmen #promosyon
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