Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş yayımladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajıyla tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Mehmet Eriş, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk Milleti’nin yedi düvele karşı savaş meydanlarında verdiği mücadeleyi aydınlanma yolunda da sürdürmesi için eğitimde büyük devrimler yapan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin yıl dönümünü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bir öğretmen olarak biliyorum ki, aydınlanma mücadelesinin temelinde yer alan öğretmenlerimizin görevlerinin kutsallığı ve değeri, kutlama günleri ya da kutlama mesajlarıyla anlatılamayacak kadar büyüktür. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetiştirilmesi için fedakârca çaba sarf eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Başöğretmenimiz Atatürk’ün ‘Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünü şiar edinerek yurdun dört bir yanında aydınlanma ışığını saçan öğretmenlerimizin özverisi, geleceğimiz için bir umuttur. Her ne kadar pandemi şartları nedeniyle öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz sınıflarda bir arada olamasalar da öğretmenlerimizin var olan tüm olanaklarla öğrencilerin yanında olmaya çalıştığını takdirle izliyoruz.

Şükranlarımı sunuyorum

Sevgisi ve ilgisi ile her zaman kalplerimizde yeri olan öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutlarken gönül isterdi ki sorunlardan bahsetmeyelim. Ancak geleceğimizin gerçek mimarları olan öğretmenlerimizin de eğitim sistemimizin de çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye’nin akıl ve bilimin yolunda çağdaş bir eğitim sistemine kavuşması, öğretmenlerimizin mesleki ve ekonomik anlamda sorunlarının çözülmesi aynı zamanda güçlü yarınların inşa edilmesi anlamına geliyor. Ülkemizin bu sorunları çözecek gücü de yetişmiş insan kaynağı da vardır, önemli olan var olan bu potansiyeli harekete geçirmektir. 40 yıl önce Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde okulun kapısından ilk kez öğretmen olarak girdiğim günkü heyecanı halen yüreğimde taşıyor, beni yetiştiren, bende emeği olan, öğretmen olmamı ve buraya kadar gelmemi sağlayan tüm öğretmenlerime şükranlarımı sunuyorum. Geçmişte beraber çalıştığımız, öğretmenler odasında birlikte oturduğumuz, okul bahçelerinde ve koridorlarında nöbet tutup beraber aynı havayı soluduğumuz öğretmenlerimizden ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet dilerken hayatta olan çalışma arkadaşlarıma da başarı ve kolaylıklar diliyorum. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim mücadelesinde şehit düşmüş öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştirmek üzere özveriyle emek veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”