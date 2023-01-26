Okan Üniversitesi 49 kişi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 49 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Okan Üniversitesi 49 kişi alacak
26 Ocak 2023 Perşembe 10:06

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Okan Üniversitesi  mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 9 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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