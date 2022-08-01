DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
DOĞALGAZA ZAM GELDİ!
0
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ANİMASYON
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ANİMASYON
0
DOĞAL YAŞAMDA BUZLU SERİNLİK
DOĞAL YAŞAMDA BUZLU SERİNLİK
0
KANSERE KARŞI AŞKLA MÜCADELE
KANSERE KARŞI AŞKLA MÜCADELE
0
banner776

Öksürük krizi tutunca banka şubesine girdi!

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirirken, minibüste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı

Öksürük krizi tutunca banka şubesine girdi!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:30

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımı aşarak bir bankanın şubesinin önünde bulunan ATM'ye çarparak durabildi.

ATM ŞUBENİN İÇİNE GİRDİ

Servis şoförü çarpmanın etkisiyle kısa süreli baygınlık geçirdi. Serviste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Minibüsün çarptığı ATM, banka şubesinin içine savrulurken, banka şubesinin içerisindeki dolaplar ise devrildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis şoförü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kağıthane #kaza #servis minibüsü #öksürük kazası
Önceki Haber
Yol kenarında yaralı bulundu, sözleri şaşkınlık yarattı!
Sonraki Haber
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
Marmaray hattında kaza!
Marmaray hattında kaza!
0
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
İlk tahıl gemisi bugün Ukrayna'dan yola çıkıyor!
0
Beykoz Üniversitesi personel alacak
Beykoz Üniversitesi personel alacak
0
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi akademik personel alacak
0
Belediyeye 60 kişi alınacak
Belediyeye 60 kişi alınacak
0
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
Adana'da vahşet! Uyurken kalbinden bıçakladı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.