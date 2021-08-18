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Okul binası inşaatı yaptırılacak

Gaziantep Valiliği, okul binası yaptıracağını duyurdu

Okul binası inşaatı yaptırılacak
18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gaziantep İli İslahiye İlçesi Cemil Meriç MTL Yeri Beyler Mah 129 ada 14 parsel 24 Derslik Ortaokul Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

 

İhale için tarih 8 Eylül 2021 olarak belirtildi. İhale Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda saat 10.00'da yapılacak.


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