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Okul müdürü makamında intihar etti!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, iki gündür kayıp olarak aranan Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike (60) makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu

Okul müdürü makamında intihar etti!
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:54

Gelik beldesindeki Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike'den cuma günü akşamından itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Etike, yapılan aramalara rağmen bulunamadı. Bugün sabah okula gelen görevliler, Etike'yi odasında bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Haber verilmesiyle okula gelen sağlık ekipleri, Etike'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Etike'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bileklerini keserek yaşamına son verdiği değerlendirilen Etike'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Etike'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından okul tatil edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #ölüm #intihar #okul müdürü ölüm #okul müdürü intihar
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