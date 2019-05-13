Okul öncesi eğitim, anayasal hak olmalı

'Çocuk Gelişimi ve Psikopatolojisi Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Yankı Yazgan, okul öncesi eğitimin çocuk gelişiminde olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Üç yaşından sonra eğitim kanun koyucular tarafından anayasal hak haline getirilmeli" dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Çocuk Ergen ve Erişkin Psikiyatristi Prof. Dr. Yankı Yazgan'dan 3 yaşından küçük çocuklar için TBMM'ye, "Okul öncesi eğitimin anayasal hak olması için kanun çıkarılmalı" çağrısı geldi. Yazgan, "Gelişim problemlerinin gecikme ve sapma olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dikkati dağınık denilen bir çocuk oyun oynarken pür dikkat kesilebiliyor. Demek ki dikkat eksiği değil, dikkat yetmezliği var. Okul öncesi eğitim bu noktada hayati bir önem taşıyor. Kanun koyucular ivedilikle harekete geçerek okul öncesi eğitimi üç yaşından sonra anayasal hak haline getirmeli" dedi.

'Ebeveyn' kelimesinin kullanımı yanlış

Sempozyumun açılış konferansını veren Doç. Dr. Talat Parman, bağlanma konusunda, bebeklik ve ergenlik dönemindeki sürecin önemini kapsamlı olarak anlattı. Ayrıca Parman 'Ebeveyn' kelimesinin kullanımındaki yanlışlığa dikkat çekerek, köken olarak Arapçadan geldiğini, anlamının 'babalar' demek olduğunu, ebeveynler dendiği zaman da 'babalarlar' gibi anlamsız ve anneleri yok sayan cinsiyetçi bir ifade kullanıldığını açıkladı. Parman, ebeveyn kelimesi yerine anne baba kelimesinin kullanımının daha doğru olduğunu belirtti.