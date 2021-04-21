Okulda Nutuk dağıtımına izin çıkmadı! Gerekçe ise...

Mersin Çamlıyayla’da Ülkü Ocakları okullara Nutuk dağıtmak istedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ‘Hayır’ dedi. Atatürk’ün kötü örnek olduğu gerekçe gösterildi

Atatürk'ün yazdığı Nutuk'u yasaklama kararına Mersin'e bağlı Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal imza attı. Türkiye'de ilk kez yaşanan yasaklama kararına giden süreç ise şöyle işledi; Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı ilçedeki tüm okullara Nutuk kitabını dağıtmak için 7 Nisan 2021'de izin talebiyle Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurdu. 15 gün sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal ‘Nutuk'u dağıtamazsınız' kararıyla resmi yazıya imza attı. Yasak kararına, “Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik, ‘soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı hükümetine yönelik, ‘Aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanılması” ve kitabın 24. sayfasında yer alan görselde, ‘Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde sigara gösterilerek' öğrencilere kötü örnek olduğu gibi gerekçeler sıralandı… Resmi yazı ise kurumun çaycısı tarafından Kayabaşı'nın iş yerine ulaştırıldı. Nutuk'un dağıtımına izin verilmemesi şok etkisi yarattı. ‘Atatürk'ün kötü örnek olduğu düşünülemez bile' tepkileri yükseldi. Mersin'in ilçelerindeki Ülkü Ocakları, Ramazan nedeniyle vatandaşlara yapılan yardım kolilerinin içine yasaklanan, ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk' adlı kitabı da ekleyerek, dağıtmaya başladı.

NUTUK KARŞITI MÜDÜRE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın geçtiğimiz hafta ‘Görevindeki gayret ve Çamlıyayla'ya değer katan çalışmaları' nedeniyle İlçe Kaymakamı Muhammet Zencirli tarafından, ‘Üstün Başarı Belgesi' ile ödüllendirildiği ortaya çıktı. Öte yandan Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğü dün gece sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yasaklama gerekçelerinin gerçeği yansıtmadığını ima etti. (Sözcü)