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Okulda taciz iddiası! Öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'da 15 kız ve erkek öğreci, öğretmenleri hakkında taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Öğretmenin açığa alındığı öğrenildi

Okulda taciz iddiası! Öğretmen açığa alındı
18 Ekim 2021 Pazartesi 13:36

Olay, 4 Ekim'de Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda yaşandı. Yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle kendilerini masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görev yeri değiştirilen öğretmen D.B., hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında açığa alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #öğretmen taciz #öğrenci taciz
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