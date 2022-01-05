ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
1
KOKU KAYBINIZ VARSA DİKKAT!
KOKU KAYBINIZ VARSA DİKKAT!
0
VÜCUDUNDA 90 SAÇMA YARASI BULUNDU
VÜCUDUNDA 90 SAÇMA YARASI BULUNDU
0
KAHRAMAN KÖPEK HAYAT KURTARDI
KAHRAMAN KÖPEK HAYAT KURTARDI
0

Okullar koronavirüs nedeniyle kapanacak mı?

Okullar koronavirüs nedeniyle kapanacak mı?
05 Ocak 2022 Çarşamba 10:49

Koronavirüs vakalarındaki hızlı artış okullar kapanacak mı sorusunu akıllara getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Özer, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, günlük koronavirüs vaka sayılarını takip ettiklerini ve okullarda eğitimin devam edeceğini belirterek, "Şu anda okulların kapatılması söz konusu değil, süreci yakından takip ediyoruz. 'Omicron' varyantının yayılması hızlanıyor ancak şu an için okullarımızda önlemlerini değiştireceğimiz yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" diye konuştu.

Etiketler; #Koronavirüs #okul #okullar kapanacak mı #milli eğitim bakanı
Önceki Haber
İzmir’in altyapısına rekor yatırım
Sonraki Haber
Akşener'den Erdoğan'a: Vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu?
ÖTV arttı içkilere büyük zam geldi!
ÖTV arttı içkilere büyük zam geldi!
0
Her 100 ilaçtan 22'si bulunamıyor!
Her 100 ilaçtan 22'si bulunamıyor!
0
Arkadaşını öldürüp sandığa sakladı!
Arkadaşını öldürüp sandığa sakladı!
0
Perkotek x ray
Perkotek x ray
0
Zincir marketlere yeni zorunluluk!
Zincir marketlere yeni zorunluluk!
0
Küçük kızın sözleri gerçeği ortaya çıkardı. Hem anneye hem de kızına cinsel taciz!
Küçük kızın sözleri gerçeği ortaya çıkardı. Hem anneye hem de kızına cinsel taciz!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.