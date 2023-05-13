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Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

İstanbul'da yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için sandıklar kuruldu. Okullara kurulan sandık ve oy kabinleri ile hazırlıklar tamamlandı.

Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı
13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:56

Türkiye'de yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların okul sınıflarında oy kullanacağı kabin bölümleri ve sandıklar kuruldu. Görevliler yarınki seçim için oy kullanılacak sandık numaralarını kapılara astı. Hazırlıkların tamamlandığı okullardan Ataşehir Halil Atamavcı İlkokulu'nda sandıklar ve oy kabinleri görüntülendi.

Halil Atamavcı İlkokulu'nda seçim hazırlık çalışmalarını yürüten sandık başkanı olan Hatice Güldemir, "Seçim çalışması gayet iyi gidiyor. Son aşamaya geldik. İşte kabinler kuruyoruz. Yarın da inşallah seçimde görev yapacağız. Seçmenlerimiz rahat bir şekilde oy kullanabilmesi için bütün çalışmaları biz yapıyoruz. Vatana millete hayırlı olsun" diye konuştu. Sadıkta görevli olan Mehmet Salih Köse "Vatandaş olarak görevimizi yapıyoruz. Seçim öncesi bütün hazırlıkları yaptık. Birlik ve beraberlik içinde olur seçim inşallah .Sandıklara sahip çıkıyoruz" diye konuştu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sandık #istanbul
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