Okullardan gelen talepler dinleniyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koruyucu maske üretiminin 48 ilde 139 okulda gelen talepler doğrultusunda devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar 50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi" dedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; okullarda 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, meslek liseleri kurumların dezenfektan ve hijyen ürünleri noktasındaki ihtiyaç taleplerini karşılamak için çalışıyor. Salgın sürecinin başlangıcında sahip olduğu üretim potansiyeliyle ulusal ve uluslararası çapta yardım çalışmalarına destek veren Meslek Liseleri yeni eğitim yılı hazırlıklarında da öncü rol üstleniyor. Bakan Selçuk, İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gönüllü öğretmen ve öğrencilerle buluştu. İş önlüğünü giyip eldivenlerini takarak maske üretim atölyesine giren Bakan Selçuk, meslek liseleri tarafından geliştirilen solunum cihazları, dezenfektan robotları, tıbbi destek, medikal ve hijyen ürünlerinden oluşan stantları tek tek inceleyerek öğretmen ve öğreticilerden bilgi alıp başarılar diledi. Meslek lisesi öğretmenleriyle sohbetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "Bugün burada büyük bir mutluluk içinde arkadaşlarımızla üretimi paylaştık. Yani ben bile üretime katkıda bulunmaya çalıştım. Eldivenlerimi taktım, önlüğümü giydim ve maske üretiminde bir katkı sağlamaya çalıştım" dedi.

25 bin litre üretildi

Maske, dezenfeksiyon ve günlük temizlik için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini noktasında, meslek liselerinin üretim altyapısının yeterli düzeyde olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Biliyorsunuz salgın sürecinin başından beri meslek liselerimiz, bilim sanat merkezlerimiz ile halk eğitimi merkezlerimiz toplumumuzun ihtiyacı olan maske, dezenfektan ve diğer alanlarda çok yüksek kalitede üretimler yaptı. Özellikle koruyucu maske üretimi 48 ilde 139 okulumuzda gelen talepler doğrultusunda üretim devam ediyor. Bugüne kadar 50 milyon maske, 1 milyon yüz koruyucu siperlik, 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum, 6 milyon litre yüzey dezenfektanı, 600 bin litre el dezenfektanı ve 25 bin litre kolonya üretildi" bilgisini paylaştı.

Son iki yılda mesleki ve teknik eğitimde bir başarı hikâyesi yazıldığını belirten Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitime hazırlandığımız şu günlerde meslek liselerimiz, okullarımızın koruyucu hijyen ürünleri ve dezenfektan ihtiyaçlarını kendi üretim potansiyeliyle karşılayabilecek imkâna fazlasıyla sahip, gurur duydum. Bu süreçte emeği geçen bütün yönetici arkadaşlarıma öğretmenlerime, öğrencilerime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü çok büyük bir seferberlikle toplumumuza destek olduk. Zor zamanlarda milletimizin yanında olduk. Dolayısıyla buradaki ortamı görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Artık öyle bir noktaya geldik ki bu üretimleri katlayarak götürebilmek kapasitemiz de var" ifadesini kullandı.