Öldürülen Sinan Ateş'in eşinden dikkat çeken sözler: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

30 Aralık günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşinden dikkat çeken açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ayşe Ateş'in "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" ifadelerini kullandığını söyledi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da suikasta kurban giderken, yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Muhalefette yer alan siyasi isimlerin taziye mesajlarına rağmen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın üstü kapalı mesajlar vermesi dikkatler kaçmadı. Cinayetin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şu ana kadar 6 kişi tutuklandı.

Sinan Ateş'in Bursa'daki evine taziye ziyaretinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in şu ifadelerini paylaştı; "Rahmetli Sinan Ateş'in Bursa'da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar."

TUTUKLANAN İKİ KİŞİNİN MAHKEMEDEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetinde tetikçi olduğu belirtilen Eray Ö.'yü yakalama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Tutuklanan Vedat B. ve Hakan S.'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı.

Olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan Vedat B., "Eray Ö. bana, 'Husumetlim var Ankara'ya gidelim.' dedi. Olay günü de, 'Küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle.' dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray'ı alarak uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan S.'nin ise, "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok." dediği belirtildi.

Öte yandan şüphelilerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Şüphelilerin cinayetten bir gün önce Sinan Ateş'i takip ettikleri, bürosunun bulunduğu Çukurambar'da keşif yaptıkları öne sürüldü.