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Ölen bebeğini böyle taşıdı!

Adana’da, Suriye uyruklu Semar (34) ile Firaz Halluf (36) çiftinin bir aylık bebekleri Hatice, yataktan düşüp öldü. Baba Firaz Halluf’un, minik kızının cansız bedenini kucağında polis aracına taşıdığı görüntüler, yürek burktu

Ölen bebeğini böyle taşıdı!
28 Haziran 2021 Pazartesi 10:52

Suriye’nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana’ya gelip merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ne yerleşen Semar ile Firaz Halluf çiftinin bir aylık kızları Hatice, önceki gün saat 07.30 sıralarında yanlarında yatarken yataktan düştü. Sese uyanan çift, hareketsiz kalan bebekleri için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, minik Hatice’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle yıkılan baba Firaz Hallufun, Hatice’nin cansız bedenini polis aracına kucağında taşıdı. Firaz Hallufun, ifadesi için polis merkezine götürülürken, kızının cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsisinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #bebeği öldü #ölen bebek
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