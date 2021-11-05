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Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 1 hafta önce hayatını kaybeden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero', sahibinin mezarı başında bekliyor. Güven'in oğlu Coşkun Güven "Fero, babam vefat ettikten sonra tabutun başından ayrılmadı. Mezar başında kalabalık dağılınca gitmedi. Saatlerce mezarı başında yattı" dedi

Ölen sahibinin mezarından ayrılmıyor
05 Kasım 2021 Cuma 14:29

Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde kronik hastalıkları olan Ömer Güven, 29 Ekim'de yaşamını yitirdi. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero' ise her gün sahibinin mezarına gidip başında bekliyor. Mezarın üzerinde yatan köpeği görenler de duygusal anlar yaşadı. Fero'nun bu görüntüleri ise sosyal medyada ilgi gördü.

'SABAHA KADAR KAPIDA GERİ DÖNMESİNİ BEKLEMİŞ'

Ömer Güven’in oğlu Coşkun Güven, babasının 'Fero'yu evladı gibi sevdiğini belirterek şunları söyledi:

"Babamın hayvan sevgisi çok fazlaydı. Sadece köpeklere değil, kedilere de sahip çıkıp beslerdi. Fero ile babam 11 yıldır beraberdi. Her günleri beraber geçerdi. Babam vefatından kısa bir süre önce hastalandı. Ambulans ile babamı almaya geldiklerinde Fero da buradaydı. Sabaha kadar kapıda geri dönmesini beklemiş. Babam vefat ettikten sonra tabutun başından ayrılmadı. Defnedilirken de mezarlıkta bekledi. Mezar başında kalabalık dağılınca gitmedi. Saatlerce mezarı başında yattı. Babam Fero'yu çok severdi. Fakat vefatından sonra anladık ki Fero da babamı çok seviyormuş."

'ÖNCE KÖPEKLERE YEMEK YEDİRİRDİ'

Ömer Güven'in akrabası Nihal İlhan de "Fero, cenaze sabahı çok üzgündü, sürekli ağladı. Başından bir an olsun ayrılmadı. Her sabah gelip mezarında yatıyor. Her gören, bu vefa örneğine tanık oluyor. Ömer amcamızın da hayvan sevgisi çok farklıydı. Önce köpekleri yedirir sonra kendi yemek yerdi. Maaşının çoğunu köpeklere harcardı. Çok güzel bir sevgi bu" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek mezar #fero #trabzon köpek
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