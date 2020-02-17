Ölenlerin sayısı 1771'e yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1771'e çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi. Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı. Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirdi

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 48 yeni vaka da tespit edildi. Yeni ölüm vakalarının 100'ü koronavirüs salgının merkezi olan Hubey eyaletinde, 3'ü Hunan, 2'si de Guangdong eyaletinde gerçekleşti. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar, bir süpermarkette dezenfektan için birbirine girdi. Olayda, 71 yaşındaki kadın bıçaklanarak hayatını kaybederken bir kız çocuğu da yaralandı. Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ederken Çin'den dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Çin'de bir süpermarkette yaşanan olayda, rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi ve 71 yaşındaki yaşlı bir kadın ile bir çocuk bıçaklandı.

İnsanlar birbirine girdi

Çin'deki bir süpermarkette yaşanan olay, koronavirüs kabusunun boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Vaka sayısı ve can kaybı her geçen gün yükselirken, karantina altındaki şehirlerde endişe tavan yaptı. Temel tıbbi ihtiyaçların azalmaya başladığı Jiangsu'da şiddet olayları artış gösterirken, virüs korkusunun son örneği, Çin'de bir süpermarketten geldi. Rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi.

2 kişi dezenfektan için bıçaklandı

Süpermarkette dezenfektan için çıkan kavgada, 71 yaşındaki yaşlı bir kadınile bir çocuk bıçaklandı. Dokuz yaşındaki bir kızın da yaralandığı bildirildi. 17 yaşındaki bir kız, yaşanan arbedede ikiliyi bıçaklamakla suçlanıyor. İsminin Zhu olduğu öğrenen 9 yaşındaki kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 71 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Salgında son durum

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi. Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.