Ölenlerin sayısı 74 bin 816’ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 74 bin 816’ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 348 bin 184’e yükselirken; 284 bin 802 kişi de tedavi edildi.

Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 5 bin 318 kişi yaşamını yitirirken; 72 bin 642 kişide daha virüs tespit edildi. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 16 bin 523’e yükselirken; vaka sayısı da 132 bin 547’ye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 739’a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 60 bin 500’e çıktığını bildirdi. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 368 bin 637 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 989 olarak açıklandı.

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 103 bin 375’e; 1810 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 98 bin 984 kişide virüs tespit edildiği ve 8 bin 926 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 136 bin 675’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 341’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 bin 385’e, vaka sayısının da 52 bin 279’a çıktığı belirtildi.

Boris Johnson yoğun bakıma alındı



İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Başbakanlık Konutu’ndan yapılan açıklamada, Johnson’ın yoğun bakıma alındığını ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın vekili tayin edildiği bildirildi. Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve Başbakanlık Konutu’nda kendini karantinaya almıştı. Konuttan çalışmalarını sürdüreceğini belirten Johnson, dün gece hastalık belirtilerinin ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Müslüman gençlere koronavirüs teşekkürü

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüs (Covid-19) nedeniyle Almanya’da vaka sayısı 100 bini geçti. Ülkede alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan risk grubundaki yaşlıların imdadına Müslüman gençler koştu. Müslüman gençler Alman komşularının kapılarını çaldı, ihtiyaçlarını sordu. Durum karşısında şaşıran Almanlar ise olay karşısında “ Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Sizden özür dilerim” dedi. Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören Alman vatandaş, “Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?” diyerek ağlamaya başladı. Göz yaşlarına boğulan Alman vatandaşı, “Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim. Meğer ne kadar da yardımsevermişsiniz.” ifadelerini kullandı. Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili komşularının gözyaşları içinde kaldığını görünce, “Asıl biz karşılaştığımız tabloya şaşırdık” dedi. Bilgili, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Bilgili, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı komşularımıza yardım ettiklerini belirterek, “Bizler arkadaşlarla koronovirüs sebebiyle risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan ‘Komşuna yardım et’ kampanyasını Wiesbaden şehrinde başlattık, devam ediyoruz. Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, ‘normal şartlarda tekrar bekleriz dediler” ifadelerini kullandı.